Su 36.238 tamponi è di 255 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale dello 0,7%, come ieri. Stabili i ricoveri: sono 118 in terapia intensiva (quattro meno di ieri), 663 negli altri reparti (+3). Sono invece 13 i decessi. Per quanto riguarda le province, 69 casi sono stati segnalati a Milano, 38 a Bergamo, 35 a Varese, 33 a Monza, 24 a Brescia, 18 a Pavia, 7 a Como e Cremona, 6 a Sondrio, 4 a Mantova, 3 a Lecco e due a Lodi

Ads