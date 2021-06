Cinisello, 39 vietnamiti morti nel suo camion: arrestato ricercato (VIDEO)

La polizia, in collaborazione con i colleghi inglesi, ha catturato, a Cinisello Balsamo (MI), il 28enne cittadino romeno Stefan Damian Dragos, destinatario di un Mandato di Arresto

Europeo emesso dal Regno Unito. Stefan Damian Dragos, informa la Questura in una nota, appartiene a un’organizzazione criminale dedita all’immigrazione clandestina: avrebbe fornito, per un ampio periodo di tempo, il proprio camion per far entrare irregolarmente 39 migranti vietnamiti che, giunti in Inghilterra, sono stati rinvenuti morti all’interno del veicolo tra il 23 e il 24 ottobre 2019. Per questo motivo il Tribunale inglese di Chelmsford ha emesso, lo scorso aprile, un ordine di cattura nei suoi confronti: nel Regno Unito, il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è punito con la pena massima di 14 anni di reclusione. In seguito all’attivazione da parte del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano e del Commissariato Cinisello Balsamo hanno effettuato una serie di approfondimenti info-investigativi, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, che hanno consentito alla Polizia di Stato di localizzare il ricercato a Cinisello Balsamo (MI).

