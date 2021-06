A Milano le statue dei personaggi di ‘Ghettolimpo’ di Mahmood

‘Ghettolimpo’ è il nuovo album di Mahmood in cui ogni traccia rimanda a una simbologia e alla storia di un personaggio. Grazie alla collaborazione con Spotify ci si potrà immergere nel mondo di Ghettolimpo, popolato da avatar ideati da Mahmood che identificano i vari livelli del suo immaginario. Per una settimana, infatti, sarà possibile cercare le quattro statue a grandezza naturale che raffigurano ‘Inuyasha’, ‘Klan’, ‘Kobra’ e ‘Rapide’, collocate nelle zone più rappresentative di Milano. Le installazioni sono realizzate in polistirolo poliuretanizzato decorato e poggiate su un basamento di alluminio. Sono alte 2 metri e 30 e saranno posizionate presso le zone di Duomo (via Orefici 2), Arco di Porta Ticinese (Piazza S. Eustorgio), Arco della Pace e Colonne di San Lorenzo.

