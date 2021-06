Svelato il monumento intitolato al pilota milanese Alberto Ascari

Il campione del mondo di Formula 1 al volante della sua Ferrari mentre supera una curva. È stato svelato questa mattina dal sindaco, Giuseppe Sala e dal presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa il monumento intitolato al pilota milanese Alberto Ascari nella strada a lui già dedicata in zona Romolo.

“Questo omaggio renderà ancora più indelebile il ricordo di uno sportivo milanese che con le sue vittorie ha contribuito a tenere alto il prestigio italiano nel mondo. Giusto che Milano, sua città natale, ricordi in modo adeguato Alberto Ascari, ultimo italiano ad avere vinto il titolo iridato della Formula 1 e l’unico ad averlo vinto due volte”, ha spiegato La Russa.

Il monumento è stato donato a Milano da Automobile Club Milano ed è stato realizzato dal maestro Francesco Triglia.

Per il sindaco Sala “era un atto dovuto. In questo momento in cui stiamo cercando di ripartire anche ripartire dalla nostra storia e anche un po’ di orgoglio cittadino male non fa. Per cui sono felice”.

Presenti alla cerimonia anche la nipote e pronipote del pilota che perse la vita a Monza il 26 maggio 1955 durante un giro di prova a bordo di una Ferrari 750 Sport, Veronica e Selvaggia Ascari. “Sono molto felice di essere qua ma soprattutto sono onorata e orgogliosa di questa opera che hanno voluto regalare in memoria di mio nonno – ha detto Veronica Ascari -. Era un fiero milanese, un pilota impareggiabile e un grande campione”. Le ha fatto eco Selvaggia Ascari: “È un grandissimo onore avere la possibilità di ricordare un grande campione come mio bisnonno e i suoi grandi successi”. (MiaNews)

