Scontri durante un presidio organizzato dai lavoratori a Tavazzano con Villavesco, nel lodigiano, presso una logistica di via Orecchia. E’ successo la scorsa notte. Nove persone sono state soccorse dal 118 e per una di loro è stato ritenuto necessario il ricovero al policlinico di Pavia per un trauma facciale grave. Il presidio è stato organizzato da lavoratori licenziati da unìaltra ditta di logistica di Piacenza. “Si tratta di persone – spiegano fonti sindacali – che lavoravano alla FedEx Tnt e che, arrivati a Tavazzano hanno trovato persone, che si ritiene possano anche essere guardie private, che li hanno assaliti anche con bastoni e taser”

