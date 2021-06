Movida, Sala: cercheremo di trovare equilibrio [VIDEO]

“Il tema della movida non c’è solo a Milano però qui magari fa più rumore. Il tema è che sono tanti i luoghi della cosiddetta movida, quindi con prefetto e questore dobbiamo cercare anche di graduare l’intervento, spostare le forze dell’ordine laddove la situazione è più critica per cui è un po’ una rincorsa continua”. Così, il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di scoprimento del monumento intitolato al pilota milanese Alberto Ascari, interpellato dai cronisti sul passaggio in zona bianca da lunedì e su come la città si sta preparando per affrontare le notti di movida.

“Detto ciò, anche con prefetto e questore siamo d’accordo che tutte le forze disponibili le metteremo in campo e vediamo di gestire e trovare un giusto equilibrio. Io capisco la necessità di tanti ragazzi di andare in giro, non li criminalizzerei, ma c’è anche gente che va perseguita con durezza”, ha concluso. (MiaNews)

