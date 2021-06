Covid, Lombardia: continuano a diminuire i ricoveri, 5 decessi e zero casi a Cremona

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-61). A fronte di 35.978 tamponi effettuati, sono 270 i nuovi positivi (0,7%). I guariti/dimessi sono 729 mentre sono cinque i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 33.707. In provincia di Cremona non si registrano nuovi positivi. Per quanto riguarda le province, 81 casi sono segnalati a Milano di cui 36 in città, 39 a Brescia, 34 a Bergamo, 26 a Varese, 23 a Monza, 18 a Pavia, 12 a Como, 11 a Lecco, 10 a Sondrio, 7 a Mantova e 3 a Lodi e 0 a Cremona.

