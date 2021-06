Nuovo farmers market al Vigentino

Dai formaggi alla carne, dai salumi all’ortofrutta, oltre a pane e miele: sabato 12 giugno 2021 apre il nuovo farmers market di Campagna Amica nel quartiere Vigentino, a Milano. L’appuntamento per il taglio del nastro – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – è alle 11.00 in via Giuseppe Ripamonti, angolo via Virgilio Ferrari. Ogni sabato mattina dalle ore 8 alle 13 – precisa la Coldiretti – nel parcheggio del terminal del tram 24 arriveranno una decina produttori agricoli con le loro eccellenze a filiera corta: frutta e verdura di stagione, vino dell’Oltrepo Pavese, olio, riso, carni bovine, salumi, formaggi di latte vaccino e caprino, miele, succhi e pane. Il nuovo mercato si aggiunge agli altri mercati di Campagna Amica già attivi a Milano, da quello coperto di Porta Romana in via Friuli 10/A (mercoledì e sabato dalle 8 alle 14, venerdì dalle 16 alle 21) a quelli all’aperto di via Rizzoli, davanti alla sede di RCS (martedì, 8-13) e di via De Lemene 3, nel Centro Pavesi Fipav (sabato, 8-13). Dopo la pausa estiva riapriranno a settembre anche i mercati agricoli di via Lomellina e del Lido in piazzale Lotto.

