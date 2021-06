Al via stamani, con il taglio del nastro in piazza Duomo, il Milano Monza Motor Show, la manifestazione automotive che da oggi a domenica presenterà, tra Milano e Monza, 63 brand automobilistici e motociclistici in esposizione, con cento modelli di auto in mostra di cui dieci anteprime mondiali. Le auto sono esposte su pedane corredate ognuna da un codice QR che rimanda alla pagina specifica del modello con schede tecniche, immagini, video e link al sito ufficiale, al configuratore e ai test drive. Il percorso nel centro di Milano si snoda da piazza Duomo, dove il pubblico troverà la prima delle 10 anteprime mondiali: una premiere Bugatti. A seguire, proseguendo attorno alla Cattedrale ci saranno altre auto come la world premiere Bugatti Bolide, la Bugatti Chiron Pur Sport, la Bugatti Chiron Sport e la Lamborghini Sian Coupé. Le altre zone coinvolte saranno quella del Castello Sforzesco, Foro Bonaparte, largo Beltrami, via Mercanti e piazza San Babila. (MiaNews)

