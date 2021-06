Fontana, da lunedì Lombardia zona bianca

“Anche questa settimana i dati in Regione Lombardia sono da zona bianca”, ha dichiarato il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa. “L’indice di incidenza è di 23 su 100 mila, è la terza settimana che vengono confermati dati di questo tipo, quindi da lunedì, i dati lo dicono, saremo in zona bianca e lo dobbiamo anche alla partecipazione di tutte le persone che si sono sottoposte alla vaccinazione”.

“Noi non abbiamo mai fatto ‘vax day’ dedicati ai giovani quindi il problema con AstraZeneca per noi non si è posto” ha poi dichiarato Fontana in merito al dibattito sulla somministrazione del vaccino anglo-svedese ai più giovani da parte di alcune Regioni. “Noi seguiamo le indicazioni e dato che le indicazioni suggeriscono di non utilizzare AstraZeneca sotto una certa età noi non lo utilizziamo. Abbiamo in questo momento altri vaccini che utilizziamo. Comunque siamo sempre rispettosi delle indicazioni che ci vengono dati dal commissario e dal Cts nazionale”.