“La saggezza del lupo” è il secondo libro di Alessandro Venuto, educatore con la passione per la scrittura, già autore di racconti e poesie. Il protagonista è Luca Amato, cresciuto in strada dopo essere scappato da un padre alcolista e violento. In strada ha trovato il suo “branco di lupi”, un’organizzazione criminale chiamata Famiglia che gli dà un lavoro, lo cresce. Lo forma. E gli dà un nome: Jack London. Col tempo, Jack London diventa a sua volta un lupo. L’incontro con Arianna, una prostituta cinese, irrompe come un fulmine in una vita e la stravolge. Dopo che la loro storia viene scoperta, Jack London viene scaricato dalla Famiglia e, tornato Luca, finisce in carcere dove conosce il suo secondo, grande amore: la scrittura.

Romanzo di formazione, La saggezza del lupo è un inno d’amore alla letteratura mondiale e alla scrittura, alla Bellezza e alla vita che trova sempre la sua strada.

Ascolta l’intervista all’autore: