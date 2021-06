Un vasto incendio è scoppiato in un’azienda che si occupa di riciclo di materiali e rifiuti a San Giuliano Milanese, nell’hinterland di Milano. I vigili del fuoco sono al lavoro da diverse ore. A bruciare sono materiali inerti di cui ancora non si conosce l’esatta composizione. Sul posto anche il Nucleo Nbcr, oltre a diverse autopompe. Il deposito si trova proprio lungo la Via Emilia, e il fumo, quindi, ha creato momenti di difficoltà per la circolazione sia alla vicina autostrada A/1 sia alla Linea Milano-Lodi. Al momento 118 e Vigili del fuoco escludono che ci siano feriti.

