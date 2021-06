Giornata mondiale del lavoro a maglia, appuntamento all’Arco della Pace

Nel 2005 Danielle Landers decide di dedicare a chi lavora a maglia e all’uncinetto una giornata speciale per entrare in contatto con altri appassionati, portando il lavoro a maglia fuori casa, nei luoghi pubblici. La

proposta entusiasma e in quell’anno si realizzano una settantina di eventi. Nel 2010 gli incontri in pubblico superano il numero di mille. Oggi, dall’Europa, all’Australia, agli Stati Uniti gli appuntamenti per il World Wide Knit in Public Day non si contano. Quest’anno la giornata dedicata al lavoro a maglia in pubblico si tiene sabato 12 giugno e Viva Vittoria Milano ha deciso di partecipare invitando tutti sotto l’Arco della Pace, all’inizio di Corso Sempione, dalle 14,30 alle 18,30, per sferruzzare il proprio “NO alla violenza sulle donne”.

Sarà un’occasione per scambiarsi consigli sui piccoli segreti e nuovi punti

da far correre sul filo. Chi vuole unirsi a Viva Vittoria Milano, può portare ferri o uncinetto e gomitoli. E chi vuole potrà realizzare per Viva Vittoria Milano i quadrati di cm 50×50 che serviranno a formare le coperte oggetto di una raccolta fondi a favore delle donne che hanno subito violenza.

Viva Vittoria Milano sta organizzando il grande evento che si terrà il 2 ottobre prossimo. Per l’iniziativa – patrocinata dal Comune di Milano e realizzata grazie all’aiuto di Daria Colombo, delegata del Sindaco per le pari opportunità di genere – migliaia di ‘quadrati’ realizzati a maglia o all’uncinetto

verranno cuciti insieme, quattro alla volta, con un filo rosso (in via Sciesa 20, nello spazio di Viva Vittoria Milano concesso dal Fondo Ca’ Granda, gestito da InvestiRE SGR) a formare un immenso tappeto di coperte che ricoprirà piazza Reale a Milano. Le coperte saranno oggetto di una raccolta fondi destinata a

Telefono Donna e SVS Donna Aiuta Donna Onlus, due associazioni che si occupano del reinserimento nella società delle donne maltrattate.

Il progetto Viva Vittoria, opera relazionale condivisa, nasce dall’idea di un gruppo di donne bresciane che, nel 2015, ha dato il via alla prima manifestazione a Brescia per contrastare il dilagante fenomeno della

violenza sulle donne. Successivamente Viva Vittoria ha replicato l’iniziativa in 20 città, in Italia e all’estero. La manifestazione milanese è organizzata e promossa da Enrica Bologni (Parole e Punti), Nicoletta Cobolli, Nicoletta Confalonieri (Sferruzzamente) e Alba Gallizia.

Ads