Nei giorni scorsi, Funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale e militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso hanno arrestato due persone di nazionalità albanese, residenti in Albania, trovati in possesso di Kg. 1,789 di marijuana, mentre cercavano di attraversare il confine, in entrata Stato, al valico autostradale di Como-Brogeda, a bordo di un furgone con targa albanese. La dichiarazione di non avere nulla, resa all’atto dell’ordinario controllo doganale, non ha convinto i funzionari doganali e i militari della Guardia di Finanza, i quali decidevano di sottoporre l’autoveicolo ad un controllo approfondito, anche con ausilio dell’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza: decisivo, infatti, è stato il formidabile fiuto del cane Napoleon nel segnalare la presenza di sostanza stupefacente.

Si è reso necessario pertanto l’intervento dei Finanzieri esperti in controlli tecnici i quali,

mediante un’accurata ispezione del veicolo, rinvenivano 10 panetti di marijuana, del peso lordo complessivo di 1,789 chili, confezionati sotto vuoto e riposti all’interno di un vano ricavato in uno sportello laterale.

