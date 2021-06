Alla Casa della Carità vaccini per senzatetto

Giornata di vaccini anticovid, oggi, alla Casa della Carità per la campagna rivolta alle persone senza dimora e migranti che vivono a Milano, realizzata da Areu in collaborazione con la sanità militare e il personale della Fondazione. Ad essere vaccinati con Johnson & Johnson sono stati gli ospiti della Fondazione – sia della sede di via Brambilla sia delle altre strutture di accoglienza diffuse sul territorio della città – alcune delle persone senza dimora in contatto con i servizi diurni della Casa e altri ospiti del Rifugio Caritas. “Il Covid ci ha fatto capire che nessuno è davvero protetto contro il virus finché tutti non siamo al sicuro. Per questo sono molto contento che la campagna vaccinale arrivi davvero a tutti. Finalmente riceveranno il vaccino anche le persone senza dimora e i migranti che vivono nella nostra città, indipendentemente dal fatto che siano in possesso di una tessera sanitaria – ha spiegato don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità -. Vaccinare queste persone riafferma con convinzione il diritto universale alla salute e un’idea per la quale ci battiamo da sempre: è la comunità tutta che deve farsi carico della salute delle persone più fragili. Per la Casa della Carità, in particolare, la somministrazione di questi vaccini è anche un segnale che ci fa guardare al futuro con speranza e ottimismo, dopo un anno molto difficile, che ha messo dura prova ospiti e operatori”. Sono 140 le persone vaccinate oggi all’interno della struttura.

