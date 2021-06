Prendono il oggi via le vaccinazioni anti-Covid aziendali in Lombardia. La prima azienda ad allestire un hub presso la propria sede di Milano, oggi, sarà Unipol. A seguire, in settimana, altre tre aziende lombarde avvieranno la campagna vaccinale per i propri dipendenti: Pirelli, Mediaset ed Amazon. “Un obiettivo raggiunto, anche a livello nazionale grazie alla tenacia della Lombardia che, per prima, si è attivata per raggiungere questo traguardo” afferma il governatore lombardo Attilio Fontana. “Regione Lombardia – sottolinea la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – è stata la prima in Italia ad indicare questa possibilità nei mesi scorsi, invitando il Governo a renderla possibile. Si tratta – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi – di un’opportunità in più per i lavoratori lombardi che Regione Lombardia, grazie alla disponibilità delle associazioni di categoria e delle imprese, mette a disposizione. Un modo per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale già a pieno regime con le prenotazioni e le somministrazioni di tutte le fasce di età previste presso gli appositi hub allestiti in Regione”.

