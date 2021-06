Vaccini Covid, in Lombardia boom di adesioni 12-29 anni

“Nella giornata di ieri sono state oltre 103mila le somministrazioni effettuate in Lombardia. Ci avviciniamo velocemente a toccare il 70% della popolazione vaccinata. Una percentuale che significherebbe il raggiungimento dell’immunità di comunità”. Così Letizia Moratti, assessore al Welfare della Regione, in un post. “Intanto – aggiunge -, è ancora straordinaria l’adesione della fascia 12-29 anni che ha superato le 582.000 prenotazioni. In queste giornate di fine settimana voglio però anche ringraziare tutte le persone che si adoperano negli hub per la migliore riuscita della nostra campagna vaccinale”.

