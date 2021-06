Tossicodipendenti molesti in metro, 17 allontanati dalla polizia

La polizia di Milano ha notificato provvedimenti di allontanamento dalla metropolitana per 17 persone che usavano la M3 molestando i passeggeri per raccogliere denaro e raggiungere le piazze di spaccio di Rogoredo,

Il Questore Giuseppe Petronzi ha emesso 17 ordini di allontanamento della metropolitana per altrettante persone che utilizzano la linea Gialla MM3 per procurarsi denaro molestando i viaggiatori per poi raggiungere la stazione di Rogoredo e acquistare droga nella piazza dello spaccio del Boschetto. Zona che il Comune di Milano descrive come bonificata ma che raccoglie sempre molti clienti e non pochi spacciatori. I provvedimenti sono stati decisi in seguito a un’azione mirata della Polmetro. Qualora i 17 sanzionati fossero nuovamente sorpresi sulla linea 3 (solo su quella) ad attuare comportamenti molesti, saranno colpiti dal Daspo urbano.