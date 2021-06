Due perturbazioni in arrivo

Dopo una breve espansione dell’Anticiclone Nord-Africano, l’alta pressione si indebolirà favorendo un graduale peggioramento del tempo. Già oggi si assisterà ad un generale aumento della nuvolosità, con tempo instabile e rischio di rovesci e temporali soprattutto sulle zone alpine raggiunte da un fronte atlantico in arrivo dalla Francia (perturbazione numero 3 di giugno) e che poi domenica porterà un ulteriore peggioramento nel Nord Italia.

Domani le piogge e i temporali riguarderanno anche molte aree del Centro e marginalmente il Sud, per l’arrivo di un’altra perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale; la fase più intensa è attesa per la sera nelle regioni del medio Adriatico, con temporali diffusi e localmente di forte intensità. Nei primi giorni della prossima settimana non si profila un miglioramento: l’alta pressione si manterrà ai margini del nostro Paese e l’atmosfera sopra l’Italia resterà molto instabile – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, favorevole allo sviluppo di numerosi rovesci e temporali. Le temperature nei prossimi giorni subiranno una flessione riportandosi in linea con le medie stagionali.