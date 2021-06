Vaccini, 500 mila prenotazioni tra i più giovani

Sono quasi 500 mila i giovani under 29 che hanno prenotato il vaccino anti Covid nel primo giorno di apertura della campagna vaccinale per questa fascia d’età. Secondo i dati forniti dall’assessorato al welfare (dati aggiornati a ieri alle 18) si sono registrati 275.582 giovani tra i 20 e i 29 anni, 145.650 ragazzi tra i 16 e i 20 anni, 54.918 adolescenti tra i 12 e i 15 anni, oltre ad 87 under 11 (ragazzi che devono ancora compiere i 12 anni, ma lo faranno prima del giorno della vaccinazione). La platea totale dei 12-29enni lombardi è di 1,75 milioni di persone. “Anche questi dati rispecchiano l’entusiasmo dei cittadini, in particolare dei giovani e delle loro famiglie, che giustamente vedono nella vaccinazione l’opportunità di tornare a vivere la loro quotidianità in sicurezza per sé e per gli altri, oltre che di ripristinare le normali frequentazioni familiari – ha commentato la vicepresidente della Regione Letizia Moratti -. Uno straordinario esempio di senso civico che assume ancor più valore per la giovanissima età dei testimoni di questo ‘ultimo miglio’ della campagna vaccinale di Regione Lombardia”.

