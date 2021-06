Meteo, peggiora nel fine settimana

I primi caldi estivi verranno attenuati da un fronte atlantico in arrivo sull’Italia..

Il campo di alta pressione si indebolirà nel corso del fine settimana e già da domani si assisterà ad un generale aumento della nuvolosità accompagnato da precipitazioni temporalesche che riguarderanno soprattutto la regione alpina e a fine giornata le pianure per l’arrivo di un fronte atlantico (perturbazione n.3 di giugno).

SABATO

In mattinata primi isolati rovesci nel settore alpino occidentale. Da metà giornata maggiore probabilità di rovesci o isolati temporali sul Nord e in particolare sui settori alpini, in forma occasionale anche sulle pianure del Nord-Ovest.



DOMENICA

Su tutte le regioni il tempo sarà molto variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite e con la prospettiva di un incremento dell’instabilità atmosferica nelle regioni del Centro-Nord. Le aree maggiormente a rischio di rovesci o temporali dovrebbero essere quelle alpine, le regioni di Nord-Est, l’Emilia Romagna, le regioni del Centro e la Sardegna.