Covid, arriva il vaccino milanese

Si chiama LeCoVax2 il vaccino anti-Covid allo studio dell’Università Statale di Milano. Si tratta di un vaccino diverso da quelli attualmente in uso per meccanismo d’azione, conservazione e distribuzione. I ricercatori, coordinati da Claudio Bandi, Sara Epis e Gian Vincenzo Zuccotti del Centro di Ricerca Pediatrica Invernizzi della Statale, in collaborazione con Emanuele Montomoli, di VisMederi Research, hanno già depositato due brevetti lo scorso febbraio. I vaccini in uso in questi mesi (che sono con Rna o virus modificati) prevedono la produzione di proteine del virus nelle cellule dei vaccinati. LeCoVax2 invece si basa su un microrganismo unicellulare modificato, capace di produrre e trasportare le proteine virali che fungono da antigeni e possono stimolare la produzione di anticorpi nel vaccinato.

