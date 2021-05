Torna la saga dei Florio. Dopo il fortunato “I Leoni di Sicilia”, Stefania Auci è di nuovo in libreria con “L’inverno dei Leoni” (ed. Nord) «Quando ho iniziato a scrivere I Leoni di Sicilia – racconta l’autrice – volevo raccontare la storia di una famiglia unica, dare ai Florio una nuova voce, rendere giustizia alla loro leggenda. Nell’Inverno dei Leoni ho cercato di rispondere alla domanda più difficile di tutte: com’è potuto succedere? E ho scoperto che, come spesso accade con i Florio, la loro storia non si esaurisce nelle “cose” , ma vive soprattutto nella passione che lega tutti loro. Perché tutti i Florio – nessuno escluso – combattono, soffrono, gioiscono, sperano e si disperano… per amore. Per un amore che prende ogni forma possibile e che è stato per me una vera guida, la luce che ha svelato la straordinaria universalità di questa vicenda così affascinante e complessa».

