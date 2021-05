Comunali, Salvini: “Tanti nomi per candidato sindaco, dobbiamo selezionare”

“È inutile che mi fate la stessa domanda tutti i giorni: quando avremo i nomi per le comunali, ve lo diremo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto alle domande sul candidato sindaco per il centrodestra, durante l’incontro con i cittadini organizzato stamattina nell’ambito della campagna #mangiacomeparli. “Il nostro problema è che ci sono troppi nomi e dobbiamo selezionare le persone giuste. Chi dice che ci sono stati tanti possibili candidati che hanno fatto un passo indietro non sa contare: sono solo due, Albertini e Bertolaso” .

“Milano avrà un grande sindaco, come merita, che la farà ripartire dopo il rallentamento provocato da Sala”, ha concluso.

Ads