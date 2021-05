Vidas, Moratti: “Onorata di aver premiato la direttrice Lonati”

“Onorata di consegnare il Premio Rosa Camuna a Giada Lonati”. Lo scrive l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in un tweet. Tra i premiati in Regione Lombardia infatti c’è la presidente dell’associazione Vidas, che promuove la cultura delle cure palliative in favore di malati terminali e affianca le loro famiglie offrendo assistenza domiciliare negli hospice ‘Casa Vidas‘ e ‘Casa sollievo bambini’. In questo anno difficile ha visitato personalmente moltissimi pazienti, ha coordinato il lavoro di più di 100 operatori per la cura di oltre 2.000 malati, offrendo sempre un inestimabile conforto umano.

Ads