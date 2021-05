Vaccini over 30, M5S, problema per chi ha la tessera sanitaria di altre Regioni

Massimo De Rosa dei 5 Stelle segnala le difficoltà nel completare la pratica per chi lavora e abita in Lombardia ma ha una tessera sanitaria emessa da altre Regioni.

“A quanto ci risulta numerosi trentenni che lavorano e sono residenti in Lombardia ma con tessera sanitaria di altre regioni non sono riusciti nelle ultime ore a prenotare il vaccino. Il problema, già noto con la categoria dei quarantenni, poteva essere ampiamente evitato. Mi auguro che Moratti oltre a spiegare che cosa è successo, risolva rapidamente l’intoppo. Lo slogan leghista prima i lombardi si deve tenere fuori dalla campagna vaccinale: dobbiamo vaccinare rapidamente tutti. Questi giovani vivono e lavorano da anni nella nostra regione, vederli penalizzati nella campagna vaccinale è assurdo. Ora stanno chiamando il call centre ma, ci risulta, che le attese siano molto lunghe. Vogliamo rassicurarli?”, così Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia. “A quanto pare l’oliata macchina vaccinale messa in piedi dal centrodestra ha bisogno di ulteriore manutenzione. Non sia mai in Lombardia che i problemi si risolvano prima di crearli ai cittadini, ma a questo il centrodestra ci ha ormai abituato”, conclude il Consigliere regionale.