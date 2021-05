Sparatoria alle colonne di San Lorenzo, due feriti

“Nel corso degli eventi, un italiano classe 1997 è rimasto ferito di striscio alla gamba destra verosimilmente da un proiettile di rimbalzo ed è stato trasportato in codice verde all’Ospedale Fatebenefratelli, da dove è stato dimesso, con prognosi di giorni 5; una donna estone classe 1990 è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale Policlinico con piccole lesioni agli arti inferiori dovute a frammenti, di cui non ne è stata ancora accertata l’origine”. Lo spiegano i carabinieri del comando provinciale di Milano attraverso una nota, cercando di chiarare i fatti avvenuti la scorsa notte nella zona delle Colonne di San Lorenzo, quando un ragazzo ha aizzato il suo pitbull contro un militare, ferendolo. Il carabiniere ha sparato verso il cane. E due ragazzi sono rimasti feriti. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo la segnalazione di un giovane che aveva riferito di essere stato rapinato da due uomini che gli avevano aizzato contro un pitbull. Uno dei due rapinatori è scappato. L’altro, il proprietario del cane, è stato arrestato. La vittima della rapina, un cittadino tedesco, è stato trasportato in codice verde all’Ospedale Fatebenefratelli da dove è stato dimesso con prognosi di 6 giorni per un morso da cane alla gamba destra. Il militare aggredito dal cane è ricoverato in osservazione presso l’Ospedale Policlinico di Milano con plurime ferite da morso di animale al braccio destro ed ad entrambi gli arti inferiori. L’animale che era fuggito è stato rintracciato presso una clinica veterinaria, ferito ma in buone condizioni

