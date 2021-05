Due morti sul lavoro alla DI.GI.MA. di Villanterio (Pv)

Due morti sul lavoro in una ditta di Villanterio in provincia di Pavia. Dalle informazioni di Areu, intorno alle 12.30, i due lavoratori della ditta DI.GI.MA srl (un’azienda che si

occupa di raccolta e lavorazione dei sottoprodotti della macellazione) sono stati investiti da vapori contenenti verosimilmente ammoniaca. I soccorritori, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso. Le due vittime sono Alessandro Brigo, 50 anni di Copiano (Pv), sposato e padre di due figli, e Andrea Lusini, 51 anni, residente a Linarolo (Pv) e originario della Toscana. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco oltre ai sanitari.Il presidente Attilio Fontana, a nome dell’intera Giunta, esprime il cordoglio della Regione Lombardia per l’incidente. “Siamo vicini alle loro famiglie in questo momento di dolore” dice il governatore. “Sono fatti inaccettabili. Anche nei giorni scorsi, ci siamo riuniti con tutti i Prefetti della Lombardia e i soggetti istituzionali coinvolti, a vario titolo, sul tema della sicurezza sul lavoro – conclude Fontana – per individuare ulteriori strumenti utili a contrastare questi gravissimi episodi”.

