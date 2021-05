Dodicenne cade dalla bici, è grave

Un ragazzo di 12 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto dalla bicicletta. L’incidente è avvenuto ieri sera a Lierna, in provincia di Lecco. Il ragazzino stava percorrendo una strada in discesa, quando è caduto e ha picchiato violentemente la testa, riportando un trauma cranico. E’ stato subito soccorso, sul posto è giunto il personale medico del 118 e con l’elicottero giunto da Sondrio è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni.

