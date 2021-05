Vaccini, giovedì le prenotazioni per i trentenni

Al via le prenotazioni del vaccino per i trentenni. Il portale regionale per prenotare l’appuntamento (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) sarà aperto alle persone di età compresa tra i 30 e i 39 anni a mezzanotte tra oggi e domani. Sono 944.250 i cittadini in questa fascia d’età residenti in Lombardia. Il 2 giugno scatteranno invece le prenotazioni per l’ultima categoria: i 29-16enni. “Domani si arriva a 5,5 milioni di somministrazioni. Ha aderito alla campagna vaccinale il 61% della popolazione: il 96% degli over 80, l’89% dei 70enni, l’84% dei 60enni, il 78% dei 50enni e il 63% dei 40enni. Giovedì al via le prenotazioni per la fascia d’età 30-39 anni” ha scritto ieri la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter.

