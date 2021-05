Alija Hrustic, 26enne di origine croata, è stato condannato all’ergastolo e a 9 mesi di isolamento diurno per l’omicidio del figlio di 2 anni e mezzo avvenuto nel maggio di due anni fa nella loro abitazione di via Ricciarelli a Milano. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Milano. E’ il primo caso in Italia in cui è stata contestata e riconosciuta la tortura nell’ambito delle violenze in famiglia. Hrustic, presente in aula, è rimasto impassibile durante la lettura dellla sentenza.

