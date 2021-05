Funivia caduta, si indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo

Cavo tranciato e mancato funzionamento del sistema frenante di sicurezza. Sono questi i due punti cardine dell'indagine aperta dalla Procura di Verbania per accertare le cause della tragedia della funivia del Mottarone in cui hanno perso la vita 14 persone

Cavo tranciato e mancato funzionamento del sistema frenante di sicurezza. Sono questi i due punti cardine dell’indagine aperta dalla Procura di Verbania per accertare le cause della tragedia della funivia del Mottarone in cui hanno perso la vita 14 persone. Si indaga per omicidio colposo plurimo, disastro colposo con messa in pericolo della sicurezza dei trasporti e lesioni gravissime.”Sarà una indagine tecnica e documentale e non sarà lampo – ha spiegato il procuratore Olimpia Bossi – preferiamo muoverci con cautela”. Nnelle prossime ore, non appena il quadro delle società e degli enti coinvolti nella gestione e manutenzione dell’impianto sarà preciso, si procederà alle iscrizioni nel registro degli indagati.