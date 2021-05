“Caso piscine”, assolto in appello l’ex sindaco Pd di Lodi Simone Uggetti

La Corte d’Appello di Milano ha assolto perché il fatto non sussiste l’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, del Pd, tra gli imputati per turbativa d’asta nel processo per il cosiddetto ‘caso piscine’ per il quale era stato anche arrestato nel 2016 e che riguardava una gara per la gestione degli impianti comunali scoperti della città. Assolti anche gli altri 3 imputati. “E’ la fine di un incubo durato 5 anni, ringrazio la mia famiglia e i miei avvocati Adriano Raffaelli e Pietro Gabriele Roveda”. Così, con le lacrime agli occhi, l’ormai ex sindaco ha commentato la sentenza di assoluzione.”La corte – ha aggiuntp Uggetti – ha riconosciuto ciò che è stato, cioè che tutti noi abbiamo sempre agito nell’interesse pubblico”.

Ads