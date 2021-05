Il freno di emergenza non ha funzionato

Le indagini della Procura di Verbania dovranno chiarire perché si è rotto il cavo trainante della funivia Stresa-Mottarone ma anche perché non sia scattato il freno di emergenza quando la cabina ha iniziato a retrocedere verso valle per poi sganciarsi dal cavo portante.

Oltre alla rottura del cavo trainante, l’inchiesta della Procura di Verbania dovrà stabilire perché non abbia funzionato il freno di emergenza della cabina precipitata dalla funivia Stresa-Mottarone. “Sono tutte supposizioni, ma credo ci sia stato un doppio problema – afferma il responsabile provinciale del Soccorso alpino, Matteo Gasparini -: la rottura del cavo e il mancato funzionamento del freno di emergenza”. Non sappiamo perché non si sia attivato – ha aggiunto mentre nella cabina a valle ha funzionato”. La mancata attivazione del freno, spiega, “ha fatto sì che la cabina, dopo la rottura del cavo trainante, abbia preso velocità, iniziando a scendere, finendo così catapultata fuori dai cavi di sostegno”. Intanto le autorità israeliane hanno comunicato che collaboreranno per il rientro delle salme nel Paese di origine mentre da Israele è arrivata una zia del bimbo di 5 anni ricoverato a Torino, unico superstite della famiglia israeliana che si era trasferita a Pavia per lavoro.