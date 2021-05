Precipita la funivia del Mottarone, 12 morti e due bimbi feriti gravi

La cabina della funivia Stresa – Mottarone è precipitata in quota, a 300 metri circa prima della stazione di arrivo, per il cedimento del cavo portante. Sulla cabina c’erano 11 persone. Il bilancio delle vittime intanto è salito a 12 morti e due feriti gravi, due bambini di 5 e 9 anni, trasportati in elisoccorso a Torino. I soccorsi sono complicati perché l’incidente è avvenuto in un luogo impervio, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. L’impianto era stato revisionato nel 2014 e aveva appena riaperto dopo la chiusura per le misure di contenimento del covid.

Ads