“Il Governo ha stanziato 600 milioni di euro per abbattere la Tari alle categorie oggetto di chiusure per Covid. Per il sindaco Sala non ci sono più alibi: elimini la tassa per quei negozi ed esercizi commerciali milanesi chiusi o limitati nell’orario di apertura, come Forza Italia chiede da inizio pandemia”. Così il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino Fabrizio De Pasquale ribadisce la richiesta a Palazzo Marino. Per ora però non c’è stata nessuna risposta.

