Nel telefono dell’imprenditore arrestato per stupro la foto della vittima

Si chiama Antonio Di Fazio il facoltoso imprenditore del settore farmaceutico, amministratore unico della Global Farma srl, arrestato dai carabinieri di Milano con l’accusa di avere narcotizzato e abusato di una studentessa dell’Università Bocconi, 21 anni, che aveva convocato per un colloquio per uno stage in azienda. Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. All’ultimo minuto però l’incontro di lavoro sarebbe stato trasferito a casa del 50enne. Le indagini, coordinate dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella, hanno reso necessaria la perquisizione dell’appartamento di Di Fazio, dove sono state rinvenute due confezioni di “Bromazepam”, ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine. Secondo le ultime informazioni, sul telefono dell’arrestato è stata trovata la foto della vittima. L’episodio della studentessa sarebbe solo uno dei tanti che hanno avuto come vittime altre ragazze, le cui foto sono state invece trovate a casa di Di Fazio. Da qui l’invito dei carabinieri a farsi coraggio e a presentarsi da loro per denunciare.

