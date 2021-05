Comunali, presentata la lista Milano Salute a sostegno del sindaco Sala

È stata presentata questa mattina la lista ‘Milano in Salute’ a sostegno del sindaco Giuseppe Sala e che metterà al centro il tema della salute. “La lista parte dal paradosso che il sindaco, dal Testo Unico, è ritenuto formalmente responsabile della salute dei propri cittadini, ma di fatto non ha leve. Credo che il comune di Milano debba e possa chiedere di avere delle leve che si sviluppano sul territorio: puntiamo alla rinascita delle Case della salute o dei consultori, puntiamo alla revisione del ruolo dei medici di base e ci facciamo accompagnare da persone sensibili, competenti e professionali. Non abbiamo cercato grandi nomi ma professionisti in diverse materie che riguardano la salute”, ha spiegato Sala.

“Non è una lista acchiappa voti – ha poi aggiunto il sindaco -. L’impostazione non è quella di trovare il nome eclatante del virologo, ma abbiamo cercato contributi da persone che vivono quotidianamente le problematiche, come medici, infermieri, assistenze socio sanitari, psicologi, sociologi, biologi e anche, la capolista, è una persona che è una malata cronica che non è solo qui nel ruolo di malata, ma di testimone essendo a capo di organizzazioni che si occupano del problema dei malati cronici”. L’obiettivo elettorale è “quello di far eleggere dei rappresentanti, almeno uno o due consiglieri”.

I capolista saranno il consigliere comunale di Alleanza Civica Marco Fumagalli che è anche medico e Francesca Ulivi, giornalista e presidente dalla Fondazione italiana Diabete. “Da quando mi è stata diagnostica la malattia autoimmune e degenerativa, ho dovuto confrontarmi con la sanità pubblica e mi sono resa conto delle difficoltà dei malati”, ha spiegato Ulivi.(MiaNews)

