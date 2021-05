Effetti contenuti, nella notte, per l’esondazione del Seveso a causa delle forti piogge. Le squadre MM sono intervenute in viale Fulvio Testi per alcuni allagamenti, ma la situazione e’ rapidamente tornata alla normalita’ in poco tempo. Nella notte, infatti, l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Marco Granelli aveva segnalato l’innalzamento dei valori di Sevso e Lambro con una possibile ondata di piena attesa in via Ornato

