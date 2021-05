FeltrinelliLive, appuntamento con Fabio Genovesi

In occasione dell’uscita del nuovo libro di Fabio Genovesi Il calamaro gigante, in libreria dal 6 maggio per Feltrinelli, martedì 18 maggio alle 18.30 l’autore sarà protagonista di una serata speciale online su Feltrinelli Live, lo spazio digitale di laFeltrinelli che porta i protagonisti della letteratura e della musica a casa di lettori e appassionati, dove i suoi lettori potranno incontrarlo virtualmente in un tour ideale esclusivo organizzato in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e Librerie Feltrinelli. Del mare non sappiamo nulla, però ci illudiamo del contrario. Lo impara a proprie spese un ragazzino, quando a scuola deve disegnare il suo animale preferito, ma si prende addosso le risate, le penne e le matite della classe intera, perché tra tanti animali belli al mondo lui ha scelto il calamaro gigante, “che non esiste”. Invece il calamaro gigante esiste eccome, però è troppo grande e strano per il nostro modo stanco di guardare la realtà, infatti fino a ieri l’abbiamo considerato solo una storia.Ma come si fa a mettere “solo” davanti alle storie? Benvenuti a bordo, benvenuti al circo. Scusate se non ho una scimmia sulla spalla, ma le scimmie sott’acqua durano poco. E in effetti anche noi, a pensarci bene. Ma allora non pensiamoci bene. Ogni pensiero è un chiodo che ti pianta dove stai, tra sbadigli e rimpianti. Meglio fidarci, e affidarci, e tuffarci. Con tutte le braccia che hai, calamaro gigante, prendici al volo. I lettori, che avranno acquistato una copia del libro in una delle Librerie Feltrinelli d’Italia e online sui siti e-commerce lafeltrinelli.it e IBS.it, parteciperanno a una serata inedita e sorprendente e avranno la possibilità di prendere parte all’evento e di fare domande in diretta all’autore. Per partecipare i lettori dovranno andare su live.lafeltrinelli.it e registrarsi con il proprio nome e il codice che verrà loro assegnato al momento dell’acquisto del libro.

