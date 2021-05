Covid, un test con 2500 giovani in discoteca al Fabrique

Allo storico locale milanese a fine maggio si terrà un evento-esperimento, per capire come potranno essere organizzate le serate in discoteca.

Un test con tanti giovani riuniti per un evento, per capire come potranno essere organizzate le serate in discoteca. Sarà fatto al Fabrique di Milano a fine maggio. In un altro logale, al Paja di Gallipoli, l’esperimento sarà invece effettuato all’aperto.Nello storico locale milanese saranno accolte per un concerto 2500 persone, a condizione che abbiano il green pass (ovvero che abbiano completato le vaccinazioni) o un tampone negativo eseguito nelle 36 ore precedenti all’evento o lo facciano prima dell’ingresso. Tutti tracciati e tutti disponibile a rifare un tampone a sei giorni di distanza. Palazzo Marino ha inoltrato il protocollo dell’evento alla Prefettura: si attende ora il via libera del Comitato tecnico scientifico. Lo scopo dell’iniziativa è quello di pianificare le riaperture dei locali al chiuso una volta che la campagna vaccinale sarà terminata. Le due date proposte sono quelle del 22 e 23 maggio e del 28 e 29 maggio. L’orario nel rispetto del coprifuoco, con deflusso del pubblico dalle 21.