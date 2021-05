I medici dell’Ordine di Milano vaccinatori volontari alla Fabbrica del Vapore

Un'iniziativa che consentirà di aprire sei linee vaccinali in più all'hub di via Procaccini. Il presidente dell'Ordine milanese Rossi: "Il green pass è inutile, basta la ricevuta vaccinale o del tampone".

Sabato 15 maggio a vaccinare i milanesi contro il Covid-19 ci saranno anche il presidente e i 12 consiglieri dell’Ordine dei Medici della Provincia di Milano: un’iniziativa capitanata dal presidente Roberto Carlo Rossi che consentirà di aprire sei linee vaccinali in più all’hub della Fabbrica del Vapore di via Procaccini, gestito dal Fatebenefretelli-Sacco. L’attività sarà svolta gratuitamente. E’ la prima volta in Italia che un Ordine dei medici si impegna in un’attività di questo tipo. Sarà anche l’occasione per il presidente Rossi per fare il punto della situazione sanitaria; dal futuro degli hub vaccinali, alla riorganizzazione degli hotspot territoriali fino al cosiddetto green pass, ritenuto dall’Ordine milanese “assolutamente inutile perché basta – sostiene Rossi – la ricevuta della vaccinazione o del tampone”.