Malpensa, sequestrate pellicce di specie protette

I funzionari dell’Agenzia delle Entrate e le Fiamme Gialle di Malpensa, durante i controlli

per contrastare i traffici illeciti di specie protette, hanno individuato tre spedizioni illecite.

In particolare, è stato individuato un pacco in esportazione proveniente da Portici (NA) e destinato alla Cina, contenente una pelliccia di giaguaro, irregolarmente esportato: la pelliccia è stata sequestrata e il responsabile è stato denunciato. Ulteriori due spedizioni in importazione sono state sequestrate in quanto contenevano un “Blue Coral” (tipo di corallo che prende il nome dal colore blu del suo scheletro) proveniente dagli Stati Uniti d’America e destinato a Bari e una borsa in “ALLIGATOR MISSISSIPPIENSIS” proveniente dal Giappone e indirizzata a Milano. In entrambi i casi si è provveduto ad effettuare il sequestro amministrativo e la segnalazione dei destinatari alle Autorità competenti.

