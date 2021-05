Al via il test salivare nelle scuole bresciane

Test salivare rapido nelle scuole bresciane. La clinica Poliambulanza avvia l’attività di sorveglianza nei bambini. “Se ne venisse confermata l’efficacia, si potrebbe adottare per lo screening di massa; la rapidità, la facilità di esecuzione e la sicurezza lo rendono idoneo in tutti i contesti” spiega Angelo Meloni, Direttore medico di presidio e Responsabile Laboratorio Analisi di Fondazione Poliambulanza. Il test viene eseguito attraverso una piccola spugnetta che il paziente tiene in bocca per un minuto, imbevendola di saliva. Domani circa 100 bambini di 5 classi della scuola primaria di Travagliato nel Bresciano saranno sottoposti a test salivare molecolare.

