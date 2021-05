È morto Gioele, il bimbo investito a Merate

E’ morto Gioele, il bimbo di 7 anni di Cernusco Lombardone (Lecco) che giovedì scorso a Merate era stato travolto da un’auto assieme alla mamma di 38 anni e alla sorella di 12.

Gioele era ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Bergamo, dove i medici hanno tentato invano per cinque giorni di salvarlo. Meno gravi le condizioni della donna e della figlia. La procura di Lecco ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e sono ancora in corso indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. L’autista, un pachistano di 37 anni residente a Carate Brianza, aveva detto di essere stato urtato da un’altra macchina che poi si era allontanata e per questo di essere finito sul marciapiede. L’uomo è stato denunciato, in attesa del completamento dei rilievi e della visione delle immagini delle telecamere della zona. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi.

