“Il trasloco felice” di Ludovica Amat

“Non dirò mai che sia facile, ma è un po’ come nascere: ne vale, letteralmente, la pena”. Il trasloco è considerato un trauma dalla maggior parte delle persone che vi si cimentano. Nel libro “Il trasloco felice” (Enrico Damiani Editore) Ludovica Amat prova a ribaltare la prospettiva facendo del trasloco un percorso quasi iniziatico per migliorare la propria esistenza. “Il trasloco felice” è un vero e proprio manuale di sopravvivenza in cui l’autrice, fanatica praticante di quello che definisce nomadismo urbano, ci aiuta a pianificare il nostro trasloco, alternando regole disciplinate e facili da seguire a racconti tragicomici dei suoi innumerevoli traslochi.

Ascolta l’intervista all’autrice

