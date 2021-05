Contraffazione, sequestrati 13 mila pezzi di ricambio Iveco

Una vera e propria fabbrica di produzione del falso, in grado di immettere sul mercato decine di migliaia di pezzi di ricambio per autoveicoli contraffatti, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza nel comasco, a Guanzate.

La scoperta è stata effettuata dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco resso una stamperia di Guanzate: le fiamme gialle si sono insospettite dai movimenti rilevati all’interno, anche nelle ore notturne e dalla posizione particolarmente “nascosta” del capannone industriale rispetto alla sede centrale dell’azienda a cui era riconducibile.

Una volta entrati, è stato subito evidente a cosa servisse quella struttura: era un

vero e proprio laboratorio del falso per la stampa di loghi automobilistici contraffatti.

Sono state trovate numerosissime scatole ancora imballate, contenenti pezzi di ricambio

per motori “non originali e compatibili con i modelli IVECO”, di provenienza extra UE, che

venivano estratti, marchiati con i loghi del noto brand e nuovamente confezionati in

scatole, comprensive di codice a barre ed etichette, del tutto identiche a quelle originali,

con tanto di dicitura apposita “genuine parts” (pezzi originali). I prodotti, così ultimati, eranopronti ad inondare il mercato a prezzi concorrenziali, sicuramente comprensivi di un

rilevante margine di guadagno a vantaggio degli ideatori del sistema.

La documentazione così acquisita ha consentito di individuare tutte le persone che, a vario titolo, hanno commissionato la stampa del logo contraffatto: sono così state eseguite 23 perquisizioni presso le sedi legali di 13 aziende, dislocate in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Campania e Puglia.

