Albertini favorito su Sala, Salvini punta sui sondaggi per la candidatura

In caso di ballottaggio l'ex sindaco batterebbe Sala 50%-47% così il leader della Lega insiste con gli alleati per candidare Albertini e per farlo desistere dal rifiuto.

I sondaggi lo danno per favorito rispetto a Sala, così Salvini non si arrende e insiste per convincere Albertini a candidarsi a sindaco di Milano. L’ex primo cittadino l’altro giorno aveva rifiutato: nella partitia dell’incastro delle candidature nelle grandi città Albertini era rimasto senza l’appoggio convinto di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Ma il leader leghista, che sogna di strappare Milano alla sinistra, insiste: un sondaggio Eumetra, in un eventuale ballottaggio con Sala, dà Albertini vincente con il 50% delle preferenze contro il 47% dell’attuale primo cittadino. Un divario che, tra l’altro, sale da uno a tre punti rispetto alle due precedenti rilevazioni. Sala invece sarebbe favorito rispetto agli altri due possibili candidati dello schieramento di centrodestra, Maurizio Lupi e Roberto Rasia. Ed ecco che tornano le pressioni per convincere non solo l’ex sindaco ma anche gli alleati. E mercoledì prossimo è previsto un vertice con i responsabili nazionali degli enti locali di Fi, Lega e FdI.