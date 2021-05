Traffico di rifiuti, due arresti e una cava sequestrata

I carabinieri forestali di Milano e Lodi, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Gip nei confronti di 2 italiani residenti in provincia di Milano. E’ stato disposto il sequestro del 100% delle quote di due società riconducibili ai due arrestati. In particolare, per una delle società è stato disposto il sequestro dell’intero compendio aziendale costituito da una cava e da un impianto di trattamento di rifiuti nella zona sud-ovest di Milano. Sono state sequestrate somme per complessivi euro 354.772. Altri tre italiani sono indagati a piede libero. Sono in corso perquisizioni nelle abitazioni degli indagati e negli uffici delle società.

