Letizia Moratti vicepresidente della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni

L’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, da oggi ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. Ne dà notizia la stessa Moratti in un tweet nel quale si dice “onorata di rappresentare Regione Lombardia” in questo nuovo ruolo. “Un ulteriore impegno – aggiunge l’assessore – che riconosce il ruolo da protagonista della Lombardia nella sanità italiana”. La Conferenza delle Regioni, come noto, partecipa con un ruolo di primo piano nella gestione della pandemia insieme agli organi dello stato centrale.

Ads